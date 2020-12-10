Геннадія Кернеса, який вже три місяці перебуває в клініці Німеччини, офіційно визнали мером Харкова

Про це оголосила голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова. Вона повідомила, що Кернес надав всі необхідні документи дистанційно.

Але як повідомляє видання "BBCnews Україна", відповідно до закону, новообраний мер набуває повноважень, якщо він приносить присягу на пленарному засіданні міськради.

Мери, яких обрали повторно в Україні, зобов'язані складати присягу.

"Мер повинен приймати присягу після кожних виборів. Точно так само, як це зробили Кличко (мер Києва - Ред.) і Філатов (мер Дніпра - ред.). Це передбачає закон Про місцеве самоврядування", - заявив колишній член Центрвиборчкому.

Опозиція вже встигла звинуватити керівництво у узурпації влади:

"Те, що зараз відбувається в залі засідань міської ради це абсолютно не те що незаконно, це повне спотворення волі громадян і спроби однієї певної групи людей узурпувати в абсолютно протизаконний спосіб владу в цьому місті", - заявив Ігор Черняк, депутат від фракції Блок Світличної "Разом".

Нагадаємо, що в Харкові відбулася перша сесія міської ради.

Сесію Харківської міськради 8 скликання відкрила голова Харківської ТВК Ольга Мозгова.

Мозгова зазначила, що на підставі голосування 25 жовтня Харківська міська ТВК постановив визнати обраним Харківським міським головою безпартійного Геннадія Кернеса.

Голова ТВК зачитала постанову про реєстрацію Кернеса Харківським міським головою.

Голова Харківської ТВК Ольга Мозгова під час засідання міськради повідомила, що Геннадій Кернес обраний мер Харкова. Вона також пояснила, що він не перший раз обраний і давав присягу вже в 2010 році - тому йому нібито повторно присягати не обов'язково.

"Відповідно до зазначених вище законів Кернес з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови", - сказала Мозгова.

Раніше ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса офіційно підтвердив, що мер скоро буде в Харкові.

Про це Павло Фукс повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалось. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома " - Павло Фукс

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".