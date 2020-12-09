Меру Харкова Геннадію Кернесу підняли зарплату

9 грудня на загальній комісії міськради директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева запропонувала підняти зарплату меру Кернесу.

Її пропозицію винесли на розгляд депутатів Харківської міськради.

"Міському голові встановлено другий ранг, [надбавка — ред.] у розмірі 800 гривень щомісяця. Надбавка за вислугу років у розмірі, згідно зі стажем роботи, яка дає право на отримання такої надбавки — 20% від посадового окладу, тому що стаж роботи в діяльності місцевого самоврядування понад десять років.

Доплату за науковий ступінь кандидата наук у розмірі 5% від посадового окладу. Надбавку за ступінь секретності в розмірі, згідно з рівнем допуску, який визначає спеціальна служба, ця надбавка встановлюється від 5 до 10%. Надбавка за виконання особливо важливої роботи в розмірі 100%, така надбавка існувала постійно. І щомісячне преміювання в розмірі рівня поточного року", - повідомила вона.

Раніше ми писали, що меру Харкова Геннадію Кернесу обрали нового першого заступника.

Таке рішення прийняли 9 грудня депутати Харківської міськради - "за" проголосували 63 депутати.

Так, Олександр Новак призначений першим заступником Харківського міського голови.

Крім того ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса заявив, що мер хоче повернутися до Харкова до Нового року.

Про це бізнесмен Павло Фукс розповів Харківським журналістам.

"Він рветься додому, каже - "Мені все одно, що буде". Лікарі не те, що не рекомендують – не відпускають. А він все одно кричить - "Хочу додому". Зараз йому дають антибіотик спеціальний", - заявив Фукс.

Фукс також розповів, як мер зараз себе почуває.

"Зараз у нього нормальний стабільний стан, дихає він сам, на ніч його підключають", - повідомив Фукс.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні: "можуть перебувати тільки 12 осіб"