Кабмін назвав дати і правила нового локдауну
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, передає "Українська правда".
Під час локдауну Кабмін збирається ввести заборону на:
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
- робота кафе, барів, ресторанів,
- робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів,
- продовольчих і непродовольчих ринків.
Видання "Вести" в телеграм також підтвердило інформацію про те, що жорсткий карантин введуть з 8 по 24 січня.
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Раніше ми писали, що жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом.
Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.
За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.
"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.
Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.
Про це повідомили на сайті РНБО.
У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів
За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання
Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".