Вагітна українка підхопила китайський вірус

Лікарі повідомили, що у жінки уражено 90% легенів.

Зараз лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя, пише РБК України.

Стан жінки погіршився настільки, що її довелося екстрено госпіталізувати. У лікарні їй провели кесарів розтин і на світ з'явилася недошена семимісячна дівчинка, якій дали ім'я - Дарина.

Операція пройшла успішно, дитину помістили в інкубатор, і вона знаходиться під наглядом лікарів. Вдома маму з лікарні разом з сестричкою чекає ще п'ятеро дітей.

За словами батька Петра Терлецького його дружині тільки недавно стало краще і її перевели з ШВЛ на кисневу маску. Але буквально за півдня ідеальний стан його дружини різко погіршився і почалася киснева недостатність. Після обстеження, КТ показало у жінки 90% ураження легень.

"Катруся в медичному сні в лікарні швидкої допомоги, почав прогресувати тромбофлебіт легень через загущення крові",-розповів Петро Терлецький.

Раніше ми писали, що жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.

За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.

"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.

Про це повідомили на сайті РНБО.

У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання

Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".