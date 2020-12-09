Беременная украинка подхватила китайский вирус

Врачи сообщили, что у женщины поражено 90% легких.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, пишет РБК Украины.

Состояние женщины ухудшилось настолько, что ее пришлось экстренно госпитализировать. В больнице ей провели кесарево сечение и на свет появилась недошенная семимесячная девочка, которой дали имя - Дарина.

Операция прошла успешно, малышку поместили в инкубатор, и она находится под присмотром врачей. Дома маму из больницы вместе с сестричкой ждет еще пятеро детей.

По словам отца Петра Терлецкого его жене только недавно стало лучше и ее перевели с ИВЛ на кислородную маску. Но буквально за полдня идеальное состояние его жены резко ухудшилось и началась кислородная недостаточность. После обследования, КТ показало у женщины 90% поражения легких.

"Катруся в медицинском сне в больнице скорой помощи, начал прогрессировать тромбофлебит легких из-за загущения крови", - рассказал отец Петр Терлецкий.

Ранее мы писали, что жители Харькова попадают в больницы не только с китайским вирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.

За прошлые сутки в регионе в "скорую" поступило пять вызовов из-за переохлаждения.

"Похолодание сохранится в области до конца недели, поэтому призываем жителей быть осторожным, не переохлаждаться, следить за прогнозом погоды и одеваться в соответствии с температурным режимом", - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые смерти от китайского вируса.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

В регионе заболеваемость вирусом в течение суток выросла на 0,9% и достигла 60 тысяч пациентов

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 534 новых случаев заболевания

В течение суток от коронавируса умерли 14 человек.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".