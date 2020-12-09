Житель Харкова випав з вікна багатоповерхівки

Про це повідомили в Нацполіції в Харківській області.

Увечері 8 грудня поліцейським повідомили, що у дворі біля багатоповерхового будинку по проспекту Перемоги лежить тіло чоловіка, який випав з вікна.

Від отриманих травм він помер у лікарні.

За фактом смерті 33-річного харків'янина слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомили очевидці, чоловік випав з вікна на дев'ятому поверсі.

Раніше ми писали, що жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.

За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.

"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.

Про це повідомили на сайті РНБО.

У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання

Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".