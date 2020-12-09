Житель Харкова випав з вікна багатоповерхівки
Про це повідомили в Нацполіції в Харківській області.
Увечері 8 грудня поліцейським повідомили, що у дворі біля багатоповерхового будинку по проспекту Перемоги лежить тіло чоловіка, який випав з вікна.
Від отриманих травм він помер у лікарні.
За фактом смерті 33-річного харків'янина слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок".
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Як повідомили очевидці, чоловік випав з вікна на дев'ятому поверсі.
Раніше ми писали, що жителі Харкова потрапляють в лікарні не тільки з китайським вірусом.
Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.
За минулу добу в регіоні в "швидку" надійшло п'ять викликів через переохолодження.
"Похолодання збережеться в області до кінця тижня, тому закликаємо жителів бути обережним, не переохолоджуватися, стежити за прогнозом погоди і одягатися відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.
Крім того ми писали, що на Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу.
Про це повідомили на сайті РНБО.
У регіоні захворюваність вірусом протягом доби зросла на 0,9% і досягла 60 тисяч пацієнтів
За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 534 нових випадків захворювання
Протягом доби від коронавірусу померли 14 осіб.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".