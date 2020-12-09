Житель Харькова выпал из окна многоэтажки

Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области.

Вечером 8 декабря полицейским сообщили , что во дворе у многоэтажного дома по проспекту Победы лежит тело мужчины, выпавшего из окна.

От полученных травм он умер в больнице.

По факту смерти 33-летнего харьковчанина следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Как сообщили очевидцы, мужчина выпал из окна на девятом этаже.

Ранее мы писали, что жители Харькова попадают в больницы не только с китайским вирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.

За прошлые сутки в регионе в "скорую" поступило пять вызовов из-за переохлаждения.

"Похолодание сохранится в области до конца недели, поэтому призываем жителей быть осторожным, не переохлаждаться, следить за прогнозом погоды и одеваться в соответствии с температурным режимом", - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые смерти от китайского вируса.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

В регионе заболеваемость вирусом в течение суток выросла на 0,9% и достигла 60 тысяч пациентов

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 534 новых случаев заболевания

В течение суток от коронавируса умерли 14 человек.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".