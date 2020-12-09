В Харкові розпочалася перша сесія міської ради

Сесію Харківської міськради 8 скликання відкрила голова Харківської ТВК Ольга Мозгова, передає "Депо".

Мозгова зазначила, що на підставі голосування 25 жовтня Харківська міська ТВК постановив визнати обраним Харківським міським головою безпартійного Геннадія Кернеса.

Голова ТВК зачитала постанову про реєстрацію Кернеса Харківським міським головою.

Голова Харківської ТВК Ольга Мозгова під час засідання міськради повідомила, що Геннадій Кернес обраний мер Харкова. Вона також пояснила, що він не перший раз обраний і давав присягу вже в 2010 році. Тому сьогодні йому присягати не обов'язково.

"Відповідно до зазначених вище законів Кернес з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови", - сказала Мозгова.

Раніше ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса офіційно підтвердив, що мер скоро буде в Харкові.

Про це Павло Фукс повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобатися. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома " - Павло Фукс

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".