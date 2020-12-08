В Харкові поліцейське авто потрапило в пастку

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Труха".

На вул. Текстильній у Харкові поліцейський автомобіль провалився колесом у відкритий люк.

Місцеві жителі розповіли, люк на цьому місці вкрали ще півроку тому.

Крім того, ми писали, що в Харкові лікарям вдалося врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть.

Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 7 грудня, бригаді швидкої надійшов виклик-харків'янин отруївся ліками.

Бригада прибула на місце і побачила, що 41-річний чоловік був без свідомості. Через кілька хвилин після огляду його серце зупинилося, лікарі констатували клінічну смерть.

На щастя, чоловіка вдалося врятувати, його госпіталізували.

До слова, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".