В Харкові у 2021 році планують підвищити тарифи на воду

4 грудня на відкритому обговоренні погодили проект постанови національної комісії для комунального підприємства "Харківводоканал" на 2021 рік, передає Depo.Харків.

Для оптових користувачів (підприємств) пропонують встановити тариф на водопостачання на рівні 5,09 грн за 1 куб.м без ПДВ, на водовідведення — 2,27 грн куб. м без ПДВ. Зараз тарифи встановлені на рівні 5,32 грн за 1 куб.м без ПДВ і 2,35 грн за 1 куб. м без ПДВ відповідно.

Для всіх інших споживачів тариф на водопостачання планують підвищити до 13,47 грн за 1 куб. м без ПДВ. Водовідведення в свою чергу подешевшає до 7,46 грн за 1 куб. м без ПДВ. Зараз діють тарифи на рівні 12,69 грн за 1 куб.м без ПДВ і 7,68 грн за 1 куб. м без ПДВ відповідно.

Учасники обговорень дійшли згоди про необхідність підтримати проект постанови НКРЕКП.

Крім того, ми писали, що в Харкові лікарям вдалося врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть.

Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 7 грудня, бригаді швидкої надійшов виклик-харків'янин отруївся ліками.

Бригада прибула на місце і побачила, що 41-річний чоловік був без свідомості. Через кілька хвилин після огляду його серце зупинилося, лікарі констатували клінічну смерть.

На щастя, чоловіка вдалося врятувати, його госпіталізували.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".