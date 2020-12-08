У Харківський зоопарк привезли нових тварин

Про це повідомили в прес-службі зоопарку.

Японських макак привезли з Миколаївського зоопарку і вони вже пройшли карантин.

Мавпочки Рос і Ніда будуть жити зі своїми родичами у вольєрі на локації «Далекий Схід».

Крім того, ми писали, що в Харкові лікарям вдалося врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть.

Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 7 грудня, бригаді швидкої надійшов виклик-харків'янин отруївся ліками.

Бригада прибула на місце і побачила, що 41-річний чоловік був без свідомості. Через кілька хвилин після огляду його серце зупинилося, лікарі констатували клінічну смерть.

На щастя, чоловіка вдалося врятувати, його госпіталізували.

Раніше ми писали, що дитяча інфекціонка Харкова передає ШВЛ і концентратори іншим лікарням.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облради.

Майнова комісія Харківської облради підтримала звернення КП “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” про списання з її балансу ШВЛ і кисневих концентраторів.

Лікарням буде передано 190 одиниць антикорозійного обладнання вартістю близько 27 млн грн.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".