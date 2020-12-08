Харьковчанам рассказали, сколько осталось свободных коек для пациентов с вирусом

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации.

Как рассказали в департаменте, в опорных больницах города Харькова и районах области для больных COVID-19 выделено 4188 коек, из них 225 - в реанимационных отделениях.

По состоянию на утро 8 декабря занято 131 место в палатах реанимационной терапии.

Кроме того, мы писали, что в Харькове врачам удалось спасли мужчину, который пережил клиническую смерть.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, 7 декабря, бригаде скорой поступил вызов - харьковчанин отравился лекарствами.

Бригада прибыла на место и увидела, что 41-летний мужчина был без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, врачи констатировали клиническую смерть.

К счастью, мужчину удалось спасти, его госпитализировали.

Ранее мы писали, что детская инфекционка Харькова передает ИВЛ и концентраторы другим больницам.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Имущественная комиссия Харьковского облсовета поддержала обращение КП “Областная детская инфекционная клиническая больница” о списании с ее баланса ИВЛ и кислородных концентраторов.

Больницам будет передано 190 единиц антиковидного оборудования стоимостью около 27 млн ​​грн.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".