9 грудня в Основ'янському районі Харкова проведуть ремонт на тепломережі

Про це повідомили в прес-службі КП "Харківські теплові мережі", передає Depo.Харків.

У зв'язку з цим з 8:00 до 14:00 в 11 житлових будинках буде відключено опалення, в чотирьох будинках — гаряче водопостачання. Відключення будуть на території району, обмеженій вул.Плеханівській, вул. Молочній, пров. Аптекарському.

Як повідомляють синоптики, 9 грудня в Харкові очікується прохолодна погода, температура повітря вдень складе від нуля до 2 градусів морозу.

Крім того, нещодавно ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса офіційно підтвердив, що мер скоро буде в Харкові.

Про це Павло Фукс повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалось. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома " - Павло Фукс

Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.

Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.

За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".