Близький друг Геннадія Кернеса офіційно підтвердив, що мер скоро буде в Харкові
Про це Павло Фукс повідомив в своєму телеграм-каналі.
"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалось. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома " - Павло Фукс
Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.
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Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.
За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".