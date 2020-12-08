На Харківщині чоловік самостійно підключив собі газ - це призвело до трагічних наслідків

Про це повідомили в прес-службі компанії "Харківгаз".

Будинок був відключений від газорозподільних мереж, господар будинку самостійно проклав гумовий шланг і підключив його до газорозподільної системи.

Вранці 7 грудня сталася розгерметизація гумового шланга, в результаті чого в будинку виникла пожежа і загинула мати власника будинку.

Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.

Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.

За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".