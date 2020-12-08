На Харківщині чоловік самостійно підключив собі газ - це призвело до трагічних наслідків
Про це повідомили в прес-службі компанії "Харківгаз".
Будинок був відключений від газорозподільних мереж, господар будинку самостійно проклав гумовий шланг і підключив його до газорозподільної системи.
Вранці 7 грудня сталася розгерметизація гумового шланга, в результаті чого в будинку виникла пожежа і загинула мати власника будинку.
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Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.
Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.
За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".