Мер Харкова Геннадій Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня

Директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко заявив, що територіальна виборча комісія може перенести сесію на більш пізній термін, передає "УП".

"З нами ніхто цю дату (9 грудня) не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9-те він точно не встигає, я так розумію".

Дату повернення Кернеса в міськраді теж не називають, але вказують, що очікують мера в грудні.

Раніше ми писали, що чіновники та друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".