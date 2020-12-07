Біля Сумського ринку в Харкові припаркований автомобіль заблокував рух трамваїв
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Харків now".
"Водії так часто залишають свої машини на місці проїзду трамвая, що кондуктори вже на автоматі виходять з транспорту і б'ють по колесах, щоб знайти господаря", - повідомив автор публікації.
Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.
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Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.
За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.
Крім того в харківських реанімаціях закінчилися місця для пацієнтів з китайським вірусом.
Про це повідомила волонтер Наталія Попова.
Станом на 7 грудня в опорних лікарнях, які приймали пацієнтів з коронавірусом, не залишилося місць у реанімаціях.
За її словами, місця в реанімаціях заповнені на 100%.
"На ранок 7 грудня в опорних ковидних лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора", - повідомила Наталія Попова.
Волонтер додала, що залишилося всього кілька місць з кисневими точками.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".