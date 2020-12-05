У Харківській області за добу зареєстрували нових хворих китайським вірусом

За минулу добу станом на 9 ранку 5 грудня нові випадки зараження виявили в Харкові та більшості районів області. За останню добу вірус виявили у 592 осіб, померли 10 заражених, передає newsroom.

Загальна кількість зареєстрованих випадків covid-19 перевищила 58,5 тисяч.

Зараз Харківська область знаходиться на другому місці в країні за загальною кількістю хворих-19. Наш регіон поступається Києву.

Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.

"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби" 103 " 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.