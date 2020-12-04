У ДТП під Харковом постраждали п'ятеро людей

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Харківській області, передає mykharkov.

ДТП сталася ввечері 3 грудня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський».

30-річний водій автомобіля "Fiat" зіткнувся з рейсовим автобусом , який зупинився на перехресті для виконання повороту ліворуч у напрямку селища Коробочкине.

Внаслідок аварії водій автомобіля "Fiat" та четверо його пасажирів отримали тілесні ушкодження.

44-річний водій рейсового автобуса "Харків-Дворічна" і близько 40 пасажирів в аварії не постраждали.

Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.

"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби 103 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.