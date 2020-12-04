В ДТП под Харьковом пострадали пять человек
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, передает mykharkov.
ДТП произошло вечером 3 декабря на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».
30-летний водитель автомобиля «Fiat» столкнулся с рейсовым автобусом , который остановился на перекрестке для выполнения поворота налево в направлении поселка Коробочкино.
В результате аварии водитель автомобиля «Fiat» и четверо его пассажиров получили телесные повреждения.
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44-летний водитель рейсового автобуса «Харьков-Двуречная» и около 40 пассажиров в аварии не пострадали.
Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.
«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.