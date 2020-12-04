В ДТП под Харьковом пострадали пять человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, передает mykharkov.

ДТП произошло вечером 3 декабря на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».

30-летний водитель автомобиля «Fiat» столкнулся с рейсовым автобусом , который остановился на перекрестке для выполнения поворота налево в направлении поселка Коробочкино.

В результате аварии водитель автомобиля «Fiat» и четверо его пассажиров получили телесные повреждения.

44-летний водитель рейсового автобуса «Харьков-Двуречная» и около 40 пассажиров в аварии не пострадали.

Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.

«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.