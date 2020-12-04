Харківський лікар розповів, які пацієнти є найскладнішими

Завідувач реанімації Харківської обласної клінічної лікарні Володимир Корсунов розповів хворих китайським вірусом, передає "ТСН".

Він розповів, що найбільшу проблему становлять пацієнти, які потребують кисню і в той же час потребують інтенсивної терапії.

"Тому що у нас зараз відділення інтенсивної терапії, яке було розраховане на шість ліжок, зараз функціонує на 12. А пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ, вдвічі, а іноді і в три рази більше, ніж ліжок у відділенні інтенсивної терапії. Тобто в окремі тижні минулого місяця кількість хворих, які були підключені до апаратів ШВЛ, досягала 40 осіб. А в реанімації у нас може перебувати тільки 12 пацієнтів. І це є великою проблемою", — розповів Корсунов.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

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