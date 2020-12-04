У центрі Харкова на площі Свободи дівчина гуляла з маленьким левом

На фотографії видно дівчину і левеня, яке сидить на тротуарі, знімок з'явився в Твіттері.

"Звичайна справа на площі Свободи", – зазначає автори публікації.

Раніше ми писали, що в одному з будинків у Харкові стався потоп.

На відео, яке опублікував телеграм-канал "ХК", видно, як з верхніх поверхів вода заливає під'їзд.

Інформації про те, чому в будинку стався потоп, немає.

Але в коментарях до відео харків'янка Євгенія поділилася своєю історією, за якою можна зробити висновки, що, можливо, сталася поломка насоса через підключення гарячої води.

"Води немає через постійні поломки насоса на підстанції, який ще Сталіна бачив. Ніхто його міняти не збирається. У нас в підвалі будинку поставили міні версію такого ж насоса. Холодну воду качає. Зі своєю гарячою водою пішли б вони н * * й. Як тільки включать її все починає ламатися, і холодна вода в тому числі. Включать на пів дня-щось потече, відключають на два тижні і чешуть ж**у Біля труб розкопаних", - обурилася Євгенія.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.