В центре Харькова на площади Свободы девушка гуляла с маленьким львом
На фотографии видно девушку и сидящий на тротуаре львенок, снимок появился в Твиттере.
“Обычное дело на площади Свободы”, – отмечает авторы публикации.
Ранее мы писали, что в одном из домов в Харькове случился потоп.
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На видео, которое опубликовал телеграм-канал "ХК", видно, как с верхних этажей вода заливает подъезд.
Информации о том, почему в доме произошел потоп, нет.
Но в комментариях к видео харьковчанка Евгения поделилась своей историей, по которой можно сделать выводы, что, возможно, произошла поломка насоса из-за подключения горячей воды.
"Воды нет из-за постоянных поломок насоса на подстанции, который ещё Сталина видел. Никто его менять не собирается. У нас в подвале дома поставили мини версию такого же насоса. Холодную воду качает. Со своей горячей водой пошли бы они н**й. Как только включат её всё начинает ломаться, и холодная вода в том числе. Включат на пол дня - что-то потечет, отключают на две недели и чешут ж**у возле труб раскопанных", - возмутилась Евгения.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.