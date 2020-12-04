Кабмін не планує вводити жорсткий карантин до Нового року

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов В ефірі одного з українських телеканалів.

"З точки зору епідеміології, з точки зору медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня",- сказав міністр

На брифінгу він заявив, локдаун планують ввести в Україні в січні.

Пік захворюваності коронавірусом в МОЗ прогнозують на січень-лютий, тому посилення карантину планується з перших чисел січня на три тижні.

Раніше ми писали, що на Харківщині зросла кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

В Україні станом на 9:00 4 грудня за час пандемії зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Лабораторно підтверджено 787981 зараження COVID-19, з них 13195 летальних, 397809 пацієнтів вже здолали інфекцію.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.