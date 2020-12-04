Кабмін не планує вводити жорсткий карантин до Нового року

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов В ефірі одного з українських телеканалів.

"З точки зору епідеміології, з точки зору медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня",- сказав міністр

На брифінгу він заявив, локдаун планують ввести в Україні в січні.

Максим Степанов

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Пік захворюваності коронавірусом в МОЗ прогнозують на січень-лютий, тому посилення карантину планується з перших чисел січня на три тижні.

Раніше ми писали, що на Харківщині зросла кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

коронавірус, лікарня, швидка допомога

В Україні станом на 9:00 4 грудня за час пандемії зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Лабораторно підтверджено 787981 зараження COVID-19, з них 13195 летальних, 397809 пацієнтів вже здолали інфекцію.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.