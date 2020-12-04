Кабмін не планує вводити жорсткий карантин до Нового року
Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов В ефірі одного з українських телеканалів.
"З точки зору епідеміології, з точки зору медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня",- сказав міністр
На брифінгу він заявив, локдаун планують ввести в Україні в січні.
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Пік захворюваності коронавірусом в МОЗ прогнозують на січень-лютий, тому посилення карантину планується з перших чисел січня на три тижні.
Раніше ми писали, що на Харківщині зросла кількість хворих китайським вірусом.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
В Україні станом на 9:00 4 грудня за час пандемії зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Лабораторно підтверджено 787981 зараження COVID-19, з них 13195 летальних, 397809 пацієнтів вже здолали інфекцію.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.