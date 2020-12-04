На Харківщині зросла кількість хворих на китайський вірус

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України, пишуть comments.ua.

В Україні станом на 9:00 4 грудня за час пандемії зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Лабораторно підтверджено 787981 зараження COVID-19, з них 13195 летальних, 397809 пацієнтів вже здолали інфекцію.

У Харківській області за час пандемії зафіксували 58030 випадків. Всього за час епідемії 787 осіб померли, 36601 людина одужала. За добу померли 11 осіб, заразилося - 763.

Раніше ми писали, що харківські депутати проголосували за прийняття бюджету на 2021 рік.

2 грудня пройшло засідання сесії Харківської міськради, на якому зібралися депутати ще старого скликання.

Її відкрив секретар міськради Олександр Новак, який у відсутності мера Харкова Геннадія Кернеса виконує його обов'язки.

У 2021 на бюджет планують закласти 15.6 млрд грн., з них:

459 млн. грн. планується виділити на сферу охорони здоров'я.

На міський зоопарк планується виділити 177,4 млн.грн.

На дороги планується витратити 809 мільйонів гривень,

498 мільйонів-підуть на комунікації.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.