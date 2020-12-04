На Харьковщине выросло количество больных китайским вирусом

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины, пишут comments.ua.

В Украине по состоянию на 9:00 4 декабря за время пандемии зафиксировано 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Лабораторно подтверждено 787981 заражение COVID-19, из них 13195 летальных, 397809 пациентов уже одолели инфекцию.

В Харьковской области за время пандемии зафиксировали 58030 случаев. Всего за время эпидемии 787 человек скончались, 36601 человек выздоровел. За сутки умерли 11 человек, заразилось - 763.

Ранее мы писали, что Харьковские депутаты проголосовали за принятие бюджета на 2021 год.

2 декабря прошло заседание сессии Харьковского горсовета, на котором собрались депутаты еще старого созыва.

Ее открыл секретарь горсовета Александр Новак, который в отсутствии мэра Харькова Геннадия Кернеса исполняет его обязанности.

В 2021 на бюджет планируют заложить 15.6 млрд грн., из них:

459 млн. грн. планируется выделить на сферу здравоохранения.

На городской зоопарк планируется выделить 177,4 млн.грн.

На дороги планируется потратить 809 миллионов гривен,

498 миллионов – пойдут на коммуникации.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.