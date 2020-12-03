У Михайла Добкіна підтвердили страшну хворобу
2 грудня Михайло Добкін повідомив, що бореться з китайським вірусом.
"Без корони з" короною."Йшов четвертий день боротьби",-написав екс-нардеп в Інстаграмі.
"Здоров'я Вам, все Буде Добре, ви чоловік міцний. Одужуйте", " головне-не здаватися", "Якнайшвидшого вам одужання", " Одужуй!!! Удумав боліти", - пишуть підписники в коментарях.
Дочка Ані Лорак розтанула від поцілунку "коханця" мами, кадри сімейної ідилії: "Діва та красень"
Повністю роздягнена красуня з "Victoria's Secret" засліпила своєю пишністю в останніх променях сонця: "Покинула Едем"
Трагедія розділила життя Євгена Кошового з "Квартал 95" на до і після: "Ми навіть не встигли поговорити..."
Різко схудла Лоліта Мілявська публічно відповіла Ользі Поляковій матом: "Передаємо Вам з Колею..."
Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.
Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.
Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.