У Михайла Добкіна підтвердили страшну хворобу

2 грудня Михайло Добкін повідомив, що бореться з китайським вірусом.

"Без корони з" короною."Йшов четвертий день боротьби",-написав екс-нардеп в Інстаграмі.

"Здоров'я Вам, все Буде Добре, ви чоловік міцний. Одужуйте", " головне-не здаватися", "Якнайшвидшого вам одужання", " Одужуй!!! Удумав боліти", - пишуть підписники в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.