У Михаила Добкина подтвердили страшную болезнь
2 декабря Михаил Добкин сообщил, что борется с китайским вирусом.
"Без короны с "короной." Шел четвертый день борьбы", — написал экс-нардеп в Инстаграме.
"Здоровья Вам, все будет хорошо, Вы мужчина крепкий. Выздоравливайте", "Главное - не сдаваться", "Скорейшего Вам выздоровления", " Выздоравливай!!! Удамал ото болеть", - пишут подписчики в комментариях.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.
По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.
Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.