У Михаила Добкина подтвердили страшную болезнь

2 декабря Михаил Добкин сообщил, что борется с китайским вирусом.

"Без короны с "короной." Шел четвертый день борьбы", — написал экс-нардеп в Инстаграме.

"Здоровья Вам, все будет хорошо, Вы мужчина крепкий. Выздоравливайте", "Главное - не сдаваться", "Скорейшего Вам выздоровления", " Выздоравливай!!! Удамал ото болеть", - пишут подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.