Харківська міськрада націлена на утримання інфляції в межах 7,3% за підсумками наступного року

Про це йдеться в Програмі соціального та економічного розвитку Харкова на 2021 рік, передає " Депо"

Основною метою на 2021 рік є "забезпечення гідного рівня життя" і зростання доходів жителів Харкова.

"Про досягнення мети свідчитиме: збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника по місту до 12 060 грн (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671" Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" ) утримання інфляції в межах 107,3%, підвищення середньомісячного розміру пенсії до 4800 грн", — йдеться в програмі соціального та економічного розвитку міста на 2021.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.