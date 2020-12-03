Харьковский горсовет нацелен на удержание инфляции в пределах 7,3% по итогам следующего года

Об этом говорится в Программе социального и экономического развития Харькова на 2021 год, передает "Депо"

Основной целью на 2021 год является "обеспечение достойного уровня жизни" и рост доходов жителей Харькова.

"О достижения цели будет свидетельствовать: увеличение размера среднемесячной номинальной заработной платы одного штатного работника по городу до 12 060 грн (с учетом постановления Кабинета министров Украины от 29.07.2020 №671" Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы" ) удержание инфляции в пределах 107,3%, повышение среднемесячного размера пенсии к 4800 грн", — говорится в программе социального и экономического развития города на 2021.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.