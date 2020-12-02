Жителів Харкова штрафують за перехід дороги в недозволеному місці

Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах, передає Харків Today.

30 листопада в Московському районі співробітники патрульної поліції штрафують пішоходів за перехід проїжджої частини в недозволеному місці.

"У день адміністративні протоколи складаємо приблизно на 50-100 осіб. Санкція-попередження або штраф у розмірі 51 гривні. Залежно від того, наскільки сильно пішохід порушив ПДР і наскільки сильно розкаявся", - зазначив спікер Дмитро Гайдук.

"Давно пора, а йде кінець 2020 року", " Правильно, бюджет наповнити більше нічим", " Правильно. Пішохід теж повинен знати і дотримуватися правил. А не тільки звинувачувати водіїв. Зрозуміло що з будь-якого боку вистачає недоумків. Але коли пішохід перебігає проспект і кричить що він правий тому що пішохід, і його зобов'язані пропустити-то це взагалі жах. Порядок повинен бути у всьому", "Це дуже добре, нехай вчаться дотримуватися правил", - пишуть харків'яни в коментарях.

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