У Харківській області розшукують зловмисника
В місті Первомайський чоловікові, який скоїв розбійний напад в аптеці загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції.
Увечері 25 листопада в аптеці невідомий вдарив провізора по голові, після чого забрав упаковку медикаментів і 350 гривень.
Прикмети нападника: зріст 160-170 сантиметрів, Середня статура, сутулиться. Був одягнений у світло-бежеву куртку, чорні штани і сіру плетену шапку з візерунком у вигляді "ялинки".
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Правоохоронці просять допомоги громадян, які минулої середи з 19: 15 до 19: 45 перебували біля будинку №27, а також власників відеореєстраторів, які проїжджали там в цей час. Звертайтесь за номером +38 (050) 867-11-81, +38 (050) 045-57-42 або в чергову частину.
Раніше ми писали, що в автобусі Харкова пенсіонера затиснуло дверима.
Чоловік хотів зайти в громадський транспорт, але водій різко рушив. Пенсіонер впав, і не міг встати.
"Здрастуйте, сьогодні чоловік пенсіонер хотів сісти в автобус #119,але водій став різко закривати двері і їхати,пенсіонера задав дверима і рушив,пенсіонер впав і не міг навіть встати,оскільки ще ходить. Я розумію водії-м * *зі це не актуально,але я не можу знайти номер офісу, куди можна зателефонувати і залишити скаргу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.