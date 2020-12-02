В автобусі Харкова пенсіонера затиснуло дверима

Як повідомляють в телеграм-каналі "Паблік Харьковъ", чоловік хотів зайти в громадський транспорт, але водій різко рушив. Пенсіонер впав, і не міг встати.

"Здрастуйте, сьогодні чоловік пенсіонер хотів сісти в автобус #119,але водій став різко закривати двері і їхати,пенсіонера задав дверима і рушив,пенсіонер впав і не міг навіть встати,оскільки ще ходить. Я розумію водії-м * *зі це не актуально,але я не можу знайти номер офісу, куди можна зателефонувати і залишити скаргу", - йдеться в повідомленні.

"Бідні пенсіонери!!Не у всіх же високі пенсії.Чому вони не можуть користуватися пільгами, які їм покладені? Водії, будьте людьми!! І не забувайте про Бумеранг!!", " Якби його колега так з його батьком, наприклад, що б він сказав?", "У мене одне питання: там що сиділи такі ж старички, що не змогли зупинити цього уб * * дка?",- обурюються в коментарях харків'яни.

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