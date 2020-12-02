В автобусе Харькова пенсионера зажало дверями

Как сообщают в телеграм-канале "Паблик Харьковъ", мужчина хотел зайти в общественный транспорт, но водитель резко тронулся. Пенсионер упал, и не мог встать.

"Здравствуйте, Сегодня мужчина пенсионер хотел сесть в автобус #119,но водитель стал резко закрывать двери и уезжать,пенсионера задал дверями и тронулся,пенсионер упал и не мог даже встать,поскольку ещё ходит. Я понимаю водители-м**зи это не актуально,но я не могу найти номер офиса, куда можно позвонить и оставить жалобу", - говорится в сообщении.

"Бедные пенсионеры!!Не у всех же высокие пенсии.Почему они не могут пользоваться льготами, которые им положены? Водители,будьте людьми!! И не забывайте о бумеранге!!", " Если б его колега так с его отцом, например, что бы он сказал?", "У меня один вопрос:там что сидели такие же старички, что не смогли остановить этого уб**дка?", - возмущаются в комментариях харьковчане.

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