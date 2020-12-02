У центрі Харкова почали приймати хворих на китайський вірус

Відділення перепрофілювали в обласній клінічній лікарні-тепер у ній є 60 ліжок, 57 з яких оснастили кисневими точками.

Також медики мають 21 концентратор і 5 апаратів штучної вентиляції легенів. Раніше це відділення було офтальмологічним, передає "Об'єктив".

"Корпус був старий і тривалий час до реконструкції, тут було всього 6 точок. Якщо Ось це, наприклад, Нова розводка, вона в процесі ще підключення, кисню немає. Ось кисень, будь ласка. Щоб ви розуміли, що я неголослівний", - Микита Калашников, завідувач COVID-відділенням Харківської обласної клінічної лікарні.

Раніше ми писали, що станом на 9:00 2 грудня в Харківській області за добу зафіксовані нові жертви китайського вірусу.

У Харківській області за останню добу захворюваність коронавірусом зросла на 1,18% і склала 56 361 випадків.

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області зафіксували 659 нових випадків зараження коронавірусом.

Протягом доби від коронавірусу померли 11 осіб, одужали — 1155 пацієнтів.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.