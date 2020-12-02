В центре Харькова начали принимать больных на китайский вирус

Отделение перепрофилировали в областной клинической больнице- теперь в ней есть 60 коек, 57 из которых оснастили кислородными точками.

Также медики имеют 21 концентратор и 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Раньше это отделение было офтальмологическим, передает "Объектив".

"Корпус был старый и длительное время до реконструкции, тут кислорода было всего 6 точек. Если вот это, например, новая разводка, она в процессе еще подключения, кислорода нет. Вот кислород, пожалуйста. Чтобы вы понимали, что я неголословный", - Никита Калашников, заведующий COVID-отделением Харьковской областной клинической больницы.

Ранее мы писали, что по состоянию на 9:00 2 декабря в Харьковской области за сутки зафиксированы новые жертвы китайского вируса.

В Харьковской области за последние сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 1,18% и составила 56 361 случаев.

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области зафиксировали 659 новых случаев заражения коронавирусом.

В течение суток от коронавируса умерли 11 человек, выздоровели — 1155 пациентов.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.