Харківський ТЦ "Барабашово" відновлює роботу у вихідні дні
Про це повідомив Status quo з посиланням на прес-службу "Барабашово".
"Попереднім рішенням Кабінету Міністрів карантин вихідного дня був введений строком до 30 листопада. Зараз офіційного підтвердження продовження карантину немає".
У прес-службі ТЦ також зазначили, що робочим днем буде і п'ятниця.
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Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.