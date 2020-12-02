Харківський ТЦ "Барабашово" відновлює роботу у вихідні дні

Про це повідомив Status quo з посиланням на прес-службу "Барабашово".

"Попереднім рішенням Кабінету Міністрів карантин вихідного дня був введений строком до 30 листопада. Зараз офіційного підтвердження продовження карантину немає".

У прес-службі ТЦ також зазначили, що робочим днем буде і п'ятниця.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

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