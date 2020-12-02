Харьковский ТЦ "Барабашово" возобновляет работу по выходным дням
Об этом сообщил Status quo со ссылкой на пресс-службу "Барабашово".
"Предыдущим решением Кабинета министров карантин выходного дня был введен сроком до 30 ноября. Сейчас официального подтверждения продления карантина нет".
В пресс-службе ТЦ также отметили, что рабочим днем будет и пятница.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.