Харьковский ТЦ "Барабашово" возобновляет работу по выходным дням

Об этом сообщил Status quo со ссылкой на пресс-службу "Барабашово".

"Предыдущим решением Кабинета министров карантин выходного дня был введен сроком до 30 ноября. Сейчас официального подтверждения продления карантина нет".

В пресс-службе ТЦ также отметили, что рабочим днем будет и пятница.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.