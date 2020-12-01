Мешканці будинку в Харкові задихаються від запаху нечистот і вологості
Як повідомляє телеграм-канал "Віха", в підвалах будинку 7/9 по Харківській набережній вже більше 20 днів тому сталося затоплення підвалів, три підвали в будинку плавають в нечистотах.
В одному з підвалів глибина затоплення досягла 0.5 м.
Неодноразове звернення в комунальні служби не призводить ні до якого результату.
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"Ми щодня телефонуємо в усі служби, але результат нульовий, тільки обіцяють і все, їх ніхто не хоче прочищати, тільки порожні обіцянки", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.