З 1 грудня 2020 року в Україні на 62 гривні підвищується прожитковий мінімум
Базовий розмір тепер складе 2 189 гривень на людину, передає "Город Х".
Зокрема:
для дітей до 6 років-1 912 грн.;
для дітей від 6 до 18 років — 2 395 грн.;
для працездатних осіб-2 270 грн.;
для осіб, які втратили працездатність-1 769 грн.
Збільшаться і виплати-соціальні допомоги різним групам населення і аліменти на дітей.
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Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Талеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.