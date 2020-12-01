С 1 декабря 2020 года в Украине на 62 гривны повышается прожиточный минимум

Базовый размер теперь составит 2 189 гривен на человека, передает "Город Х".

В частности:

для детей до 6 лет - 1 912 грн.;

для детей от 6 до 18 лет — 2 395 грн.;

для трудоспособных лиц — 2 270 грн.;

для лиц, утративших трудоспособность — 1 769 грн.

Увеличатся и выплаты – социальные пособия разным группам населения и алименты на детей.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.

Талеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.

Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кадр, маска на лице вовсе отсутствует.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.