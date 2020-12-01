Харків'яни будуть більше відпочивати в грудні
Українці отримають додатковий вихідний день.
Так, завдяки католицькому Різдву харків'яни зможуть відпочити три дні поспіль-з 25 по 27 Грудня.
Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Нахабний Кошовий з "Квартал 95" покаявся за жарт над відомим українцем, скандальне відео: "Зовсім з дуба впав..."
"Це жах": "Холостячка" Мішина жорстко підколола одного з учасників шоу, "примірявши" його обличчя
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
Талеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.