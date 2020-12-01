Харьковчане будут больше отдыхать в декабре
Украинцы получат дополнительный выходной день.
Так, благодаря католическому Рождеству харьковчане смогут отдохнуть три дня подряд - с 25 по 27 декабря.
Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.
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Талеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.
Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кадр, маска на лице вовсе отсутствует.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.