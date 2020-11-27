В Харкові син накинувся на літнього батька з кулаками

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області, передає Харків Times.

24 листопада в поліцію надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Космонавтів виявлено тіло чоловіка зі слідами побоїв.

Слідчі встановили, що від отриманих травм 92-річний чоловік помер на місці, син з місця злочину зник, але його швидко знайшли.

Поліцейські вилучили речові докази та експертні зразки. 60-річного зловмисника затримано.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 115 КК (умисне вбивство) - позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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