В мерії Харкова не знають, коли мер Геннадій Кернес повернеться в місто

Про це заявив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Чіткої дати, коли повернеться Геннадій Кернес, нам поки невідомо, ми ж не його лікарі. Але до першої сесії нової міськради він повинен бути. А дату першої сесії міськради призначає міська виборча комісія. Поки сесія не може відбутися, так як йде перерахунок голосів на виборах депутатів Харківської міськради - виборчком виконує рішення суду. На якому етапі зараз перерахунок голосів, я не в курсі, не моя зона відповідальності", - заявив Сидоренко.

Раніше ми писали, що Олексія Кучера звільнили з посади голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляє джерело видання, інформацію про звільнення підтвердив один із соратників Кучера.

"Так. Це правда. Він вже написав заяву і переходить на роботу до Києва".

Пост губернатора Харкова ймовірно займе Айна Тимчук, яка працювала в команді Кернеса в Харкові, потім була керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".

Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шарите, фото.

Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".