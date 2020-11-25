Алексея Кучера уволили с поста председателя Харьковской облгосадминистрации
Об этом сообщили в издании "Страна".
Как сообщает источник издания, информацию об увольнении подтвердил один из соратников Кучера.
"Да. Это правда. Он уже написал заявление и переходит на работу в Киев".
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В то же время, издание Вести сообщает, что вместо Кучера пост губернатора Харькова займет Айна Тымчук, которая работала в команде Кернеса в Харькове, затем была руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.
Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.
Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".
"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".
К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".
Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.
Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".