Алексея Кучера уволили с поста председателя Харьковской облгосадминистрации

Об этом сообщили в издании "Страна".

Как сообщает источник издания, информацию об увольнении подтвердил один из соратников Кучера.

"Да. Это правда. Он уже написал заявление и переходит на работу в Киев".

В то же время, издание Вести сообщает, что вместо Кучера пост губернатора Харькова займет Айна Тымчук, которая работала в команде Кернеса в Харькове, затем была руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".