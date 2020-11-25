В мэрии Харькова не знают, когда мэр Геннадий Кернес вернется в город

Об этом заявил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Четкой даты, когда вернется Геннадий Кернес, нам пока неизвестно, мы же не его врачи. Но до первой сессии нового горсовета он должен быть. А дату первой сессии горсовета назначает городская избирательная комиссия. Пока сессия не может состояться, так как идет пересчет голосов на выборах депутатов Харьковского горсовета - избирком выполняет решение суда. На каком этапе сейчас пересчет голосов, я не в курсе, не моя зона ответственности", - заявил Сидоренко.

кернес

Ранее мы писали, что Алексея Кучера уволили с поста председателя Харьковской облгосадминистрации.

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Как сообщает источник издания, информацию об увольнении подтвердил один из соратников Кучера.

"Да. Это правда. Он уже написал заявление и переходит на работу в Киев".

кучер

Вместо Кучера пост губернатора Харькова займет Айна Тымчук, которая работала в команде Кернеса в Харькове, затем была руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".