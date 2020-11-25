Олексія Кучера звільнили з посади голови Харківської облдержадміністрації

Про це повідомили у виданні "Страна".

Як повідомляє джерело видання, інформацію про звільнення підтвердив один із соратників Кучера.

"Так. Це правда. Він вже написав заяву і переходить на роботу до Києва".

У той же час, видання Вести повідомляє, що замість Кучера пост губернатора Харкова займе Айна Тимчук, яка працювала в команді Кернеса в Харкові, потім була керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

Раніше ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".

Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шариті, фото.

Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".