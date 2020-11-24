В харківському екопарку близько місяця тому народилися капібари
Відразу четверо малюків народилися в родині місцевих капібар Бубочки і Ватсона, передає "ТСН".
Дітлахи неймовірно допитливі і грайливі, вони активно йдуть в руки і дуже люблять, коли їх чешуть.
Імен у дитинчат-гризунів поки немає.
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Крім того, ми писали, що харківські дорожники борються з наслідками снігопаду.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Харківщини.
На цих вихідних у всіх районах Харківської області йшов сніг, тому дорожня техніка працювала в цілодобовому режимі.
Протягом вихідних днів на обробку дорожнього покриття використали понад 2500 куб.м піщано-соляної суміші та 800 тонн солі. Крім того, очищали проїжджу частину.
Рух дорогами в Харківській області з 21 по 23 грудня не припинявся і не обмежувався.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.