В харьковском экопарке около месяца назад родились капибары

Сразу четверо малышей родились в семье местных капибар Бубочки и Ватсона, передает "ТСН".

Детишки невероятно любознательны и игривы, они активно идут в руки и очень любят, когда их чешут.

Имен у детенышей-грызунов пока нет.

Кроме того, мы писали, что харьковские дорожники борются с последствиями снегопада.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.

На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.

В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.

Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.